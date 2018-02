Il ritorno al Genoa di Mimmo Criscito è ormai cosa fatta: dal prossimo giugno il difensore campano tornerà a vestire la maglia rossoblu, sette anni dopo l'ultima volta.

L'accordo tra il giocatore, in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo, e il club più antico d'Italia sarebbe già stato raggiunto. Secondo quanto riferisce questa mattina il Secolo XIX, Criscito si legherebbe nuovamente al Grifone per le prossime quattro stagioni, percependo un ingaggio annuo di circa 1,2 milioni di euro, eventualmente incrementabili grazie al raggiungimento di alcuni bonus. Per lui inoltre sarebbe previsto, al termine della carriera, l'ingresso nella dirigenza della società che lo lanciò nel grande calcio. Un accordo che in pratica ricalca quello già tracciato la scorsa estate quando però la trattativa sfumò a causa delle pretese troppo elevate da parte dello Zenit.



Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, il 31enne di Cercola debuttò giovanissimo in prima squadra, ad appena 16 anni in Serie B contro il Cosenza. Dopo due parentesi alla Juventus tornò altrettante volte al Grifone collezionando in rossoblù oltre 160 presenze condite da 9 reti, dalla partecipazione all'Europa League nel 2009-10 e da diverse convocazioni in Nazionale.