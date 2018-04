È Davide Nicola il nome in cima alla lista del Genoa come eventuale sostituto di Davide Ballardini.



Qualora Davide ballardini, come appare molto probabile, non dovesse essere confermato alla guida del Grifone per la prossima stagione il suo posto potrebbe essere preso dall'ex tecnico del Crotone. Enrico Preziosi nutre una profonda stima per l'ex centrocampista rossoblu e sarebbe intenzionato a fargli percorrere la stessa strada seguita due stagioni fa da Ivan Juric. Allenatore e presidente avrebbero addirittura già raggiunto un accordo di massima che prevede che Nicola non si accordi con nessun altro club fino al prossimo 30 aprile.



Nel frattempo si saprà quale destino toccherà a Ballardini. Se, nonostante l'impresa salvezza, non dovesse essere confermato il suo posto sarebbe quasi certamente preso da Nicola. Meno probabili le possibilità che la guida del Grifone venga affidata a Maran, Pippo Inzaghi o Leonardo Semplici.