Genoa-Cagliari 2-1 (primo tempo 0-0)

Marcatori: 53' Lapadula (G), 62' rig. Barella (C), 90' Medeiros (G)

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Rossettini, Zukanovic; Rosi (69' Pereira), Hiljemark, Cofie, Bessa (79' Omeonga), Laxalt (84' Migliore); Medeiros, Lapadula. All. D. Ballardini.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Andreolli, Ceppitelli (64' Castan), Pisacane; Faragò, Dessena (86' Deiola), Barella, Ionita, Lykogiannis; Pavoletti, Sau (61' Valencia). All. D. Lopez.

Arbitri: F. Maresca di Napoli (assistenti: L. Gori e M. Zappatore; IV uff. R. Pinzani; Var: L. Pairetto; Avar: M. Serra).

Ammoniti: 41' Sau (C), 56' Ceppitelli (C), 57' Andreolli (C), Pereira (G), 95' Castan (C ).

Spettatori: 19.000.