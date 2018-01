Sono ore decisive in casa Genoa per il tesseramento del giovane centrocampista italo-francese Lorenzo Callegari.



Il Paris Saint-Germain, cub dal quale il classe 1998 si svincolerà dal prossimo luglio, ha dato il via libera alla partenza del ragazzo, sogno di mercato del Grifone da almeno un anno e mezzo. Stando a quanto riporta Sportitalia restano da definire solamente alcuni dettagli relativi alla percentuale sull'eventuale futura rivendita del giocatore che spetteranno alla società parigina.



A differenza di quanto ipotizzato fino a qualche giorno fa, inoltre, il Genoa si sarebbe convinto ad inserire Callegari subito in rosa senza girarlo in prestito ad altre squadre. Nulla da fare dunque per il Palermo che recentemente aveva accarezzato l'idea di poter accogliere almeno fino a giugno il talentino d'Oltralpe.