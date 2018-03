Stefano Capozucca, ex dirigente del Genoa ed oggi direttore sportivo del Cagliari, è uno che Mattia Perin lo conosce molto bene. Intervistato dal portale zonacalcio.net, Capozucca ha detto la sua sul possibile trasferimento a fine stagione del portiere del grifone, inseguito da Napoli e Roma: "Tralasciando per un attimo i discorsi legati al calciomercato e ad un eventuale trasferimento di Perin al Napoli, io penso che con Buffon e Donnarumma, a livello italiano sia uno dei profili più forti in quel ruolo. Mettendo in secondo piano la piazza in cui potrebbe andare a giocare, io che credo che Perin abbia raggiunto la sua piena maturazione. Inoltre, lui è molto legato ai colori genoani e non so se abbia la voglia di cambiare".



Secondo l'esperto dirigente Perin è stato in grado in questi anni di lasciarsi alle spalle i postumi dei tanti problemi fisici accumulati in carriera: " Li ha superati ampiamente. L’ho visto crescere sia tecnicamente che umanamente e posso dire che ha un carattere fortissimo, una forza morale pazzesca. Ricordo quando si infortunò per la prima volta: lo chiamai per rincuorarlo ma fu quasi lui a rincuorare me. Ha una forza d’animo incredibile e non ha paura di niente. È maturato, dunque, sotto tutti i punti di vista”.



Capozucca si lascia infine andare ad un pronostico sulla corsa salvezza che coinvolge le due squadre rossoblu: "Sia Genoa che Cagliari non hanno niente a che vedere con le squadre che sono a rischio retrocessione. Rispetto ad essi hanno organici nettamente superiori. Hanno delle eccezionali che non meritano assolutamente questo. Non credo che avranno molti problemi nel raggiungere una salvezza tranquilla".