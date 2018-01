Proprio quanto tutto sembrava ormai deciso, il passaggio di Jawad El Yamiq al Genoa potrebbe invece saltare.



Secondo quanto riferito da TeleNord nel telegiornale dell'ora di pranzo, la società rossoblù, dopo aver raggiunto l'accordo con il Raja Casablanca per portare in Italia il 26enne difensore centrale della nazionale marocchina, starebbe clamorosamente cambiando idea.



Alla base del ripensamento, sempre stando a quanto riferisce l'emittente televisiva ligure, ci sarebbe l'assoluta assenza di esperienza europea maturata finora da El Yamiq, nonostante un'età non più verdissima.



Nel fine settimana appena trascorso il Genoa e il Raja avevano già pattuito in 800 mila euro l'indennizzo per trasferire il ragazzo in rossoblù fino al giugno 2021. Ora però tale accordo potrebbe essere vanificato dalle perplessità dello staff tecnico del Grifone.