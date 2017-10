Sembrava solo una banale influenza di stagione, invece la febbre che ormai da diversi giorni ha colpito il centrocampista ghanese del Genoa Isaac Cofie rischia di essere qualcosa di ben più grave, tanto che nella giornata odierna il 24enne è stato ricoverato in ospedale.



Questa la nota ufficiale diffusa poco fa dal Genoa: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica che il centrocampista Isaac Cofie è stato ricoverato in data odierna presso l’Ospedale San Martino, a causa di una infezione che necessita di terapia antibiotica. Le condizioni del giocatore sono sotto controllo medico. In presenza di un decorso regolare, verrà dimesso nei prossimi giorni".