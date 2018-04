Se Genoa-Crotone fosse una partita di tennis si direbbe che il Grifone sta servendo il match ball.



VINCERE - Superando sabato sera i calabresi al Ferraris, i ragazzi di Ballardini si assicurerebbero infatti la permanenza in Serie A anche per la prossima stagione. In caso di successo il loro vantaggio sul terzultimo posto, occupato guarda caso proprio dagli ionici, salirebbe ad undici punti, che diventerebbero addirittura dodici considerando il vantaggio negli scontri diretti. Un distacco non ancora matematico ma praticamente incolmabile a sei turni dalla fine del torneo. Anche perché a rassicurare ulteriormente Perin e compagni c'è il non trascurabile fattore di aver messo tra sé e la zona retrocessione un cospicuo plotone di contendenti. Difficile, per non dire impossibile, che in questo mese abbondante che ci separa dal triplice fischio della stagione tutte riescano a fare meglio del Grifone.



TRAGUARDO VICINO - Insomma, dopo essersela vista nerissima un girone fa, il Genoa adesso è veramente ad un dall'agguantare con ampio anticipo una salvezza che pareva improbabile il giorno in cui Ballardini si è ripresentato per la terza volta ai cancelli di Pegli. Tuttavia per quanto vicino il traguardo non è ancora stato raggiunto e l'errore più grosso che si potrebbe compiere è quello di rallentare proprio in vista dell'arrivo. Se classifica alla mano un pareggio col Crotone potrebbe anche stare bene, non si può prescindere dallo scendere in campo sabato con il solo intento di portarsi a casa i tre punti. Chiudere prematuramente ogni discorso conviene a tutti. In primis a Ballardini e a tutti i giocatori in attesa di rinnovare il proprio contratto; a coloro che hanno giocato meno e che finalmente potrebbero avere nelle prossime partite qualche chance di mettersi in mostra; a coloro che fin qui hanno tirato la carretta e che sperano di prolungare la propria stagione con un bel soggiorno in Russia con la propria nazionale.



Insomma, se con il Crotone giocare per il pareggio potrebbe essere pericoloso, non giocare per la vittoria potrebbe risultare addirittura deleterio.