Tre spezzoni di gara, contro Cagliari, Milan e Napoli, con tante ombre e qualche lampo di luce.

Il rientro in campo di Gianluca Lapadula procede a piccoli passi.



Del resto dopo oltre tre mesi di stop forzato, prima a causa di una fascite plantare che ne ha condizionato la preparazione estiva, poi di una distorsione al ginocchio che l'ha messo KO ad inizio settembre, il nuovo centravanti del Genoa vuole andarci cauto. E Juric con lui.

Il pericolo di incappare in un'ennesima ricaduta è un rischio troppo alto da correre. Anche perchè il Grifone ha dimostrato di aver disperato bisogno di un bomber vero, fatto e finito qual è l'italo-peruviano.



Chi l'ha sostituito fino ad oggi non è stato in grado di non farlo rimpiangere. Il baby prodigio Pellegri, nonostante i record frantumanti nelle sue prime apparizioni nel calcio dei grandi, ha comunque pur sempre 16 anni e non si può pretendere che sia sempre lui a togliere le castagne dal fuoco. Il bulgaro Galabinov, esordiente in Serie A a 29 anni dopo una carriera spesa nelle categorie minori del pallone nostrano, ha mostrato grande volontà ma ha anche messo in luce mezzi non sufficienti per fargli sostenere l'intero peso offensivo dei rossoblù.



Ecco che dunque la necessità di poter finalmente contare sul colpo di mercato dell'estate rossoblù si fa sempre più impellente. Dopo le due apparizioni non del tutto positive contro Cagliari e Milan, mercoledì con il Napoli Lapadula ha saputo dare la scossa giusta ad una squadra che con il suo ingresso in campo ha cambiato volto ed atteggiamento. E proprio il numero 10 rossoblù ha sfiorato il golazo del pareggio con un colpo acrobatico che se fosse andato a segno avrebbe tirato giù il Ferraris.



Segnali positivi che Juric non può non tenere in considerazione già a partire dal delicato incrocio diretto di domenica pomeriggio con la Spal. Dopo tanta attesa, a Ferrara Lapadula potrebbe finalmente trovare un posto nell'undici iniziale, anche per mettere benzina nel motore in vista del derby del sabato successivo, appuntamento come sempre crocevia per la stagione delle genovesi.