Quello visto in scena nel 2018 era stato, almeno fino a sabato scorso, un Genoa senza mezze misure.



Nei nove incontri disputati dal 6 gennaio, giorno della sfida interna con il Sassuolo vinta 1-0 grazie a un colpo di testa di Galabinov, i rossoblù non avevano mai diviso la posta in palio con l'avversario di turno.

Dopo la vittoria con i neroverdi emiliani erano infatti giunte le sconfitte contro Juventus e Udinese, entrambe per 1-0, e il tris di successi consecutivi con Lazio (2-1), Chievo (1-0) e Inter (2-0). Quindi un altro trittico di passaggi a vuoto nelle sfide a Bologna (0-2), Milan (0-1) e Napoli (0-1).



In totale quattro vittorie e cinque sconfitte, con sei gol fatti e sette subiti. Un ruolino di marcia tra alti e bassi interrotto dal pareggio strappato dalla Spal al Ferraris.