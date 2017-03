Arrivato a gennaio come uno dei colpi del mercato invernale del Genoa, Adel Taarabt nonostante le buone premesse non è ancora riuscito a ritagliarsi uno spazio nel pur claudicante collettivo rossoblu.



Indicato dall'allora tecnico Ivan Juric come il possibile uomo in più del Grifone, a patto però di mettersi in linea fisicamente, il marocchino è diventato una meteora già con l'allenatore croato.



Dopo un ottimo debutto contro la Fiorentina, gara nella quale ha contribuito in maniera decisiva al pareggio in rimonta del Grifone firmando due assist per Simeone e Hiljemark, Taarabt non ha più saputo lasciare un segno tangibile della sua presenza a Genova, anche per via dello scarso minutaggio riservatogli da Juric prima e da Mandorlini poi.



Ora però il tecnico ravennate, intenzionato ad abbandonare il 3-5-2 per passare al 4-3-3, sembra disposto a rinnovargli la fiducia, lanciandolo titolare domani nella sfida di San Siro contro il Milan, proprio il club che nel 2014 lo portò per la prima volta in Italia.



Un ritorno al passato, dunque, per Taarabt che dopo tante bocciatura sembrerebbe poter avere finalmente l'occasione per farsi rimpiangere da una delle sue tante ex squadre, ma soprattutto di farsi apprezzare dai suoi attuali tifosi.