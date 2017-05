Ora che la classifica non fa più paura e che i punti non sono più un assillo, in vista dell'ultimo impegno di campionato contro la Roma, il tecnico del Genoa, Ivan Juric starebbe pensando a lanciare nella mischia alcuni dei giovani della sua rosa poco o per nulla utilizzati in questa stagione.



PORTA - Una vera e propria rivoluzione verde, quella pensata dal mister di Spalato, che riguarderebbe ogni reparto rossoblu. A cominciare dai pali, dove per la prima volta potrebbe trovare spazio il portiere dell'under 21 ceka Lukas Zima. Arrivato in Italia nel 2014, dopo un paio di prestiti in giro per lo Stivale, il 23enne boemo è tornato a Pegli la scorsa estate ma nonostante le ottime referenze sul suo conto non è ancora riuscito a debuttare con la maglia del Grifone. Il suo momento potrebbe adesso scoccare nel Totti-day.



DIFESA - Nel reparto arretrato, dove Juric ha gli uomini contati, Davide Biraschi sarà confermato al fianco di due vecchie conoscenze dell'Olimpico capitolino: l'ex romanista Nicolas Burdisso e l'ex laziale Santiago Gentiletti. Per il giovane difensore romano si tratterà della quarta presenza consecutiva da titolare dopo le buone prove con Inter, Palermo e Torino. Un biglietto da visita importante in vista dei prossimi impegni con l'Italia Under 21 agli imminenti campionati europei di categoria.



CENTROCAMPO - Tra i quattro di centrocampo potrebbero poi trovare spazio, se non dall'inizio almeno a gara in corso, almeno due tra Leonardo Morosini, Andrea Beghetto e Danilo Cataldi, altro elemento che il prato romano lo conosce molto bene. Tutti acquisti del mercato di gennaio, arrivati sotto la Lanterna con ottime premesse ma spesso dimenticati in panchina.



ATTACCO - Là davanti, infine, Juric potrebbe decidere di dare a Pietro Pellegri la possibilità di debuttare dal primo minuto. A favorire quest'ipotesi contribuiscono gli acciacchi di Giovanni Simeone e la scarsa forma fisica di Mauricio Pinilla. Dopo aver esordito in Serie A a 15 anni e 9 mesi lo scorso dicembre ed aver fatto anche la sua prima apparizione a Marassi, lo scorso 30 aprile contro il Chievo, per il giovane prodigio di Pegli potrebbe ora arrivare anche la prima volta da titolare nella massima serie.