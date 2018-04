Genoa-Crotone 1-0 (primo tempo 1-0)

Marcatore: 28' Bessa (G).

Genoa (3-5-2): Perin; Rossettini, Spolli, Zukanovic; Lazovic (63' Pereira), Hiljemark, Bertolacci, Bessa (66' Cofie), Laxalt; Medeiros (79' Pandev), Galabinov. All. D. Ballardini.

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Sampirisi, Martella; Stoian (79' Tumminello), Ajeti (46' Barberis), Mandragora; Ricci, Simy, Trotta (84' Diaby). All. W. Zenga.

Arbitri: M. Irrati di Pistoia (assistenti: S. Liberti e M. Bottegoni; IV uff. A. Giua; Var: L. Pairetto; Avar: A. Tegoni).

Ammoniti: 12' Medeiros (G); 45' Ajeti (C), 45' Trotta (C), 86' Simy (C ), 86' Tumminello (C), 92' Pereira (G).

Recupero: 2' pt; 5 st.

Spettatori: 19.000.