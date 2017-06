Il Genoa, come sempre, protagonista sul mercato. Diversi sono i giocatori che piacciono ai top club di Serie A, tra questi c'è ovviamente Giovanni Simeone, che piace a Fiorentina e Torino. Per sostituirlo, come scrive Il Secolo XIX, il primo nome è Gianluca Lapadula, ma la richiesta del Milan è alta, viste le offerte arrivate dalla Premier di 20 milioni di euro. Infine, il baby Pellegri: l'Inter, dopo il 30 giugno, tenterà l'affondo decisivo per anticipare Milan e Juventus.