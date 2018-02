Gigi Di Biagio non si dimentica di Mattia Perin.



Nonostante l'intenzione di voler puntare ancora, almeno fino a fine stagione, su Gigi Buffon il CT a tempo della nazionale italiana dimostra di credere molto nelle potenzialità del portiere del Genoa. "Ho chiesto a Buffon di fare altre due o tre partite con noi perché non ritenevo giusto che chiudesse la sua carriera dopo la partita con la Svezia - ha detto ieri Di Biagio - Ma dietro di lui ci sono tanti giovani in grado di assicurare un ricambio generazionale: Donnarumma, Perin e anche Meret. Quando Gigi smetterà avremo il ruolo coperto per i prossimi vent'anni".



Insomma a sentire il commissario tecnico il vero problema di Perin non sarà quello di raccogliere l'eredità di Buffon, quanto quello di battere la fortissima concorrenza.