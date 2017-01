Verrà presentato ufficialmente domani alle 13,30 presso la sede del club a Villa Rostan d Pegli il neoacquisto del Genoa Danilo Cataldi. Il centrocampista 22enne è giunto a Genova in prestito secco fino a giugno dalla Lazio, il club nel quale è cresciuto e con cui ha debuttato in Serie A. Cataldi, che come numero di maglia ha scelto il 94 in omaggio al proprio anno di nascita, ha già avuto modo di scendere in campo con la maglia del Grifone domenica scorsa nella sfortunata trasferta di Cagliari.