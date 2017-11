La gara del 15° turno di Serie B tra Novara e Bari, in programma domani pomeriggio nel capoluogo piemontese, sarà seguita con un certo interesse da Giampaolo Marcheggiani, nuovo osservatore di mercato del Genoa.



Come riferisce oggi La Repubblica, il braccio destro di Perinetti si presenterà al Silvio Piola per osservare da vicino le prestazioni del portiere ventiquattrenne dei pugliesi Alessandro Micai e dell'attaccante ventenne dei padroni di casa Alessio Da Cruz.



In particolare su quest'ultimo, promettente attaccante olandese di nascita e passaporto ma con origini capoverdiane, il Genoa starebbe facendo qualcosa più di un pensiero. Del resto i numeri di Da Cruz parlano da soli, visto che in questo avvio di stagione ha già messo a segno quattro reti e fornito due assist ai compagni.