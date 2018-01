L'insolitamente sonnacchioso mercato invernale del Genoa potrebbe subire una scossa decisiva tra domani e giovedì.



Secondo quanto riferisce questa mattina il Secolo XIX nei prossimi due giorni gli stati maggiori del club più antico d'Italia si incontreranno a Milano per stabilire le strategie in entrata e soprattutto in uscita da adottare nelle prossime tre settimane. Al vertice prenderanno parte il presidente Enrico Preziosi, il direttore generale Giorgio Perinetti ed il direttore sportivo Mario Donatelli.



Le linee guida da seguire sono in realtà già state tracciate da diverse settimane. Davide Ballardini ha espressamente richiesto l'innesto in rosa di un difensore centrale d'esperienza e di un incontrista. Ma sarà soprattutto sulle cessioni che si concentreranno gli sforzi della dirigenza rossoblù. L'attuale organico del Grifone conta infatti ben 29 elementi, più i due aggregati della Primavera Salcedo e Pellegri, a fronte dei soli 25 impiegabili in campionato. Ciò significa che, al netto dei nuovi acquisti, almeno cinque o sei tra i giocatori meno utilizzati dovranno cercarsi un'altra destinazione.