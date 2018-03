Il prossimo mese potrebbe essere quello decisivo per il futuro di Davide Ballardini.



Nonostante il suo sbarco a Pegli abbia radicalmente modificato la stagione del Genoa, il tecnico romagnolo non è ancora riuscito a guadagnarsi un rinnovo del contratto che per molti tifosi appare quasi scontato. La società rossoblù ha dichiarato a più riprese che i vari rapporti in scadenza verranno discussi con i diretti interessati soltanto a salvezza matematicamente raggiunta, e quello dell'allenatore non fa eccezione. Ballardini dal canto suo ostenta indifferenza, dicendo di volersi concentrare soltanto sulle questioni di campo. È chiaro però che un riconoscimento importante da parte del club che per la terza volta in carriera sta togliendo dalle paludi della zona retrocessione se lo aspetti.



Decisive a questo punto saranno le prossime quattro gare. Dopo la sosta il Genoa avrà un poker di impegni tutti a Marassi nel giro di due settimane. Tre lo vedranno opposto ad altrettante dirette concorrenti, Spal, Cagliari e Crotone, mentre l'altra sfida è il sempre sentissimo derby con la Sampdoria. Un'occasione d'oro per il Grifone per assicurarsi la permanenza nella massima serie.



Se l'esame non fosse superato, però, Ballardini rischierebbe di dover salutare Pegli a fine stagione. D'altronde la dirigenza avrebbe già pronto il nome con cui sostituirlo: quello dell'ex centrocampista rossoblu Davide Nicola.