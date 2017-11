Ad un mese e mezzo dall'inizio del mercato invernale in casa Genoa cominciano i primi sondaggi sui possibili nuovi acquisti.



Tra le priorità della dirigenza rossoblu c'è quella di dotare Davide Ballardini di un nuovo attaccante di scorta, in grado di coprire le spalle a Gianluca Lapadula.



Secondo l'edizione genovese di Repubblica, i nomi sull'agenda genoana sono tre, e sono tutti molto giovani.



L'ipotesi più semplice è quella di riportare a Pegli il diciannovenne spagnolo Raul Asencio. Prodotto del vivaio del grifone, il giovane attaccante iberico è stato girato in prestito all'Avellino la scorsa estate. In Serie B sta facendo molto bene, tanto che gli irpini non vorrebbero privarsene prima della naturale scadenza del prossimo giugno. Per convincere la società campana Preziosi potrebbe però spedire al Partenio come risarcimento il bulgaro Andrej Galabinov.



Le altre due strade percorribili portano a casa Inter. I nomi sono quelli di Gabigol e di Andrea Pinamonti, entrambi eventualmente destinati ad un passaggio temporaneo in Liguria. Sul brasiliano, attualmente in prestito al Benfica dove sta faticando parecchio a ritagliarsi uno spazio, il dg rossoblu Giorgio Perinetti ha smentito nei giorni scorsi l'esistenza di qualsiasi trattativa ma non la possibilità che nell'immediato futuro l'argomento possa essere di attualità. Per quanto riguarda l'attaccante trentino, che sta facendo grandi cose con la primavera nerazzurra e spesso viene aggregato alla prima squadra, c'è da superare la volontà di Luciano Spalletti che lo considera il vice Icardi.



Il Genoa comunque, anche alla luce degli ottimi rapporti in essere con l'Inter, non perde la speranza di poter mettere le mani su uno dei due giovani centravanti nerazzurri