La gara di domenica contro il Palermo ha definitivamente evidenziato per il Genoa un problema che in molti avevano già sottolineato nelle scorse settimane: quello della carenze di alternative a centrocampo.



Fin qui i titolari della mediana rossoblu sono stati l'insostituibile Tomas Rincon e il troppo spesso criticato Miguel Veloso, ai quali in caso di necessità hanno dato il cambio Isaac Cofie, Olivier Ntcham e più raramente Luca Rigoni, ormai stabilmente piazzato da Juric sulla trequarti.



Ma il probabile addio del venezuelano, destinato ad altri lidi, e l'infortunio del portoghese, uniti alle disastrose prestazioni di Ntcham, hanno evidenziato ancor di più la necessità di rinfoltire il reparto nell'imminente mercato invernale.



I nomi appuntati sulla lista della dirigenza genoana non sono pochi ed è possibile che nelle prossime settimane tale elenco si possa addirittura allungare ulteriormente.

L'obiettivo primario è quel Hernanes già ad un passo dal vestire il rossoblu lo scorso agosto. Preziosi non perde occasione per ribadire la sua passione per il Profeta, il quale a sua volta ha sottolineato a più riprese la disponibilità a trasferirsi all'ombra della Lanterna. Il buon esito della trattativa tuttavia non è scontato, perché le squadre interessate al brasiliano sono molte e tanto dipenderà da quello che deciderà di fare la Juventus del proprio calciatore.



Molti sono poi i giovani centrocampisti, attualmente militanti in Serie B, finiti nel mirino del Grifone: da Beghetto della Spal, che avrebbe già firmato con i rossoblu, al suo compagno di squadra Manuel Lazzari, passando per i bresciani Morosini e Bisoli.



Tornando in Serie A, la Roma sembrerebbe disposta ad inserire due suoi tesserati, Manuel Iturbe, che però non è un centrocampista, e Gerson, nell'eventuale contropartita per arrivare a Rincon. Contropartita tecnica che il Genoa avrebbe chiesto anche al Napoli nell'affare-Pavoletti. Al Grifone piace infatti Alberto Grassi, giovane regista in forza all'Atalanta ma di proprietà del club azzurro.



L'Inter, invece, anch'essa interessata a Rincon, potrebbe mandare il giovane Assane Gnoukouri a farsi le ossa in Liguria in caso riuscisse a mettere le mani sul capitano del Venezuela.



Di ieri è poi la notizia di un interesse del Genoa per l'uruguaiano Facundo Piriz, mediano del Terez Grozny seguito anche dalla Sampdoria.