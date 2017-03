Si chiama Djokovic ma non è serbo e non gioca a tennis. Di nome fa Damjan, il suo passaporto è croato e di professione fa il centrocampista con spiccate doti offensive.



E' il nuovo talento dello Spezia, pescato da Pietro Fusco nel mercato di gennaio nel Greuther Furth, squadra bavarese della serie B tedesca.



Fisico aitante e un passato con già diverse esperienze in Italia, non tutto fortunate, con le maglie di Monza, Cesena, Bologna e Livorno, il 26enne di Zagabria sembra finalmente aver raggiunto la definitiva maturazione calcistica.



Arrivato in Liguria a gennaio, con la maglia degli aquilotti Djokovic ha già messo a segno tre reti e due assist in otto apparizioni. Numeri impressionanti che hanno attirato su di lui le attenzioni di due club sempre molto attenti ai talenti della Serie B.



Genoa e Chievo seguono infatti molto da vicino le prestazioni del mediano croato, preparando il colpo in vista della riapertura delle trattative.