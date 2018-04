Pezzo dopo pezzo comincia a prendere corpo il Genoa che verrà.



A Mimmo Criscito, ormai da tempo promesso sposo del grifone, potrebbe presto aggiungersi anche il difensore argentino Cristian Romero. Anzi, secondo l'edizione genovese di Repubblica, il club rossoblù ed il calciatore che proprio oggi compie 20 anni hanno già raggiunto l'accordo per il trasferimento in Italia di quello che in patria viene definito come uno dei difensori più promettenti del panorama sudamericano.



Per il deposito del contratto si attende ora soltanto la riapertura ufficiale dei tesseramenti.