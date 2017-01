Manca ancora l'ufficialità, ma è praticamente certo che Danilo Cataldi sarà il nuovo mediano del Genoa.



Il 22enne romano arriverà in prestito secco dalla Lazio fino a fine stagione, senza nessun tipo di possibilità di riscattarlo da parte del club rossoblu. L'intenzione del ragazzo, cresciuto nel settore giovanile della Lazio e tifoso aquilotto dichiarato, è infatti quella di diventare una bandiera biancoceleste. Uno dei motivi che l'hanno convinto a preferire Genova alle molte altre piazze che erano sulle sue tracce, è da ricercare proprio nella possibilità che i rossoblu gli hanno offerto di poter fare ritorno alla casa madre una volta terminato l'attuale campionato.



Il ragazzo, chiuso in questa stagione dall'esplosione di MIlinkovic-Savic, chiede solo di poter giocare con continuità, anche per non perdere l'occasione il prossimo giugno di partecipare all'Europeo under 21 con la nazionale azzurra di Gigi Di Biagio.



Già oggi Cataldi dovrebbe essere a Genova per sottoporsi alle visite mediche di rito e poi, dopo aver firmato il contratto semestrale con il Grifone, unirsi ai compagni al centro d'allenamento di Pegli. Se non ci saranno contrattempi nella trattativa, il centrocampista potrebbe debuttare dal primo minuto con la maglia rossoblu già domenica prossima a Cagliari.