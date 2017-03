Cinquanta giorni dopo Miguel Veloso è pronto per riprendersi il Genoa.



L'infortunio muscolare alla coscia che ha costretto il mediano di Coimbra a saltare le ultime cinque gare del Grifone sembra ormai definitivamente alle spalle e Andrea Mandorlini pare intenzionato a riaffidargli le chiave del centrocampo già dalla gara di domenica contro l'Atalanta.



Lo staff medico rossoblu, per la verità, non ha ancora del tutto sciolto i dubbi relativi ad un impiego del portoghese dal primo minuto con i bergamaschi, anche per scongiurare i timori di una nuova ricaduta. Le sensazioni avvertite dal giocatore in questi giorni, tuttavia, sembrano essere rassicuranti.



L'assenza di Veloso è stata una vera e propria iattura per il Genoa. Prima dell'infortunio patito il 10 febbraio a Napoli, il lusitano era già stato fermo per quasi due mesi a cavallo di Capodanno, saltando, anche in quel caso, cinque gare. Durante la sua assenza il Grifone ha vissuto una preoccupante involuzione di gioco e risultati, costati tra l'altro anche la panchina ad Ivan Juric.



La speranza del popolo rossoblu è che col suo rientro la squadra ricominci a girare.