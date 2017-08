Genoa ed Inter ci riprovano.



Dopo aver visto naufragare la trattativa per portare in Italia il centrocampista argentino Emanuel Cecchini, approdato al Malaga dopo essere stato ad un passo dai nerazzurri che l'avrebbero poi girato in prestito ai rossoblù, le due società provano adesso a replicare un'analoga operazione puntando su un altro giocatore sudamericano.



Nel mirino dei dirigenti lombardi e liguri questa volta è finito il giovanissimo difensore uruguaiano Agustin Rogel, 19enne centrale del Nacional Montevideo, in passato già accostato alla Fiorentina.



L'intenzione di Inter e Genoa è quella di prelevare il ragazzo già in questa sessione di mercato, farlo crescere per uno o due anni al Grifone e valutarne l'impatto con la Serie A.