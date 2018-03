Le parole esternate ieri dal direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, che ha rivelato come anche la Roma sia in corsa per aggiudicarsi le prestazioni di Mattia Perin aprono nuovi scenari di mercato.



Da tempo la società rossoblù sembra essersi rassegnata a dover salutare a fine stagione il proprio capitano, tanto che dalle parti di Villa Rostan si stanno muovendo con ampio anticipo per evitare di farsi cogliere impreparati da un'eventuale addio del proprio numero 1. Il principale candidato a raccoglierne l'eredità in mezzo ai pali è, guarda caso, proprio un tesserato della Roma: il polacco Lukasz Skorupski.



Tornato nella Capitale dopo il positivo prestito biennale all'Empoli, il 26enne di Zabrze non sta trovando spazio in questa stagione, chiuso dalle grandi prestazioni del brasiliano Allison ed ha già chiesto alla dirigenza giallorossa di poter cambiar aria a fine torneo.



La convergenza di molteplici interessi potrebbe quindi portare allo scambio di estremi difensori tra Genoa e Roma, soprattutto se il Real Madrid dovesse nel frattempo decidere di fare sul serio con Allison.