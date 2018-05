E’ pronta a scattare la caccia all’affare a costi ridotti causa retrecessione. E molti club stanno sondando questo tipo di mercato con estremo interesse. Samp e Genoa sono particolarmente attive in tal senso. E, sempre secondo Tuttosport, a far gola sono soprattutto alcuni giocatori in forza al Benevento. Il bomber Diabatè, il centrocampista Sandro e il fantasista Guilherme già sa settimane sono finiti sui taccuini dei dirigenti doriani. Così come il giovane attaccante Enrico Brignola. Chiaro che non tutti e quattro potranno vestire l’anno prossimo il blucerchiato ma, senza dubbio, verrà fatto almeno un tentativo per ognuno di loro.



Il Genoa, invece avrebbe individuato nell’esterno Marco D’Alessandro (bisognerà però trattare con l’Atalanta dato che il giocatore è in prestito al Benevento) e nel difensore Bright Gyamfi, scuola Inter, due possibili rinforzi. Inoltre da tempo i radar rossoblù sono sintonizzati su Nicolas Viola, centrocampista centrale di sostanza, stante l’imminente partenza di Veloso.



L’ala Daniele Verde (in prestito dalla Roma) e l’esterno offensivo Mohamed Fares sono i prospetti più interessanti seguiti del Verona ormai condannato. Su entrambi orbitano le genovesi ma non solo. Intriga l’attaccante coreano Seung-Woo Lee. Il bomber croato Bruno Petkovic viene considerato dal Genoa una delle alternative alle possibili partenze di Pandev e Lapadula.

Anche su Cagliari e Crotone, le candidate a ora più “accreditate” a seguire Verona e Benevento in B, potrebbe scatenarsi un mercato interessante. L’esterno Faragò, il centrale Romagna e l’attaccante Farias vengono monitorati dalla Samp, il bomber Ceter e il centrocampista Ionita sono tentazioni del Genoa, su quest’ultimo però è molto forte il Torino di Cairo. Il nazionale Barella e la punta Kwang-Song Han godono di un altro tipo di mercato. Profili interessanti pure a Crotone: Simy e Barberis suscitano l’interesse anche della Samp mentre Benali piace al Genoa.