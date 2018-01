La questione Luigi Ferraris tiene banco a Genova. Tra le polemiche per un terreno ai limiti dell'indecenza e la possibilità di una cessione dell'impianto, lo stadio del capoluogo ligure continua a far parlare molto di sé. L'avvocato Romei, plenipotenziario della Sampdoria, ha avuto parole piuttosto dure in merito alla questione del terreno: i blucerchiati e il Genoa sono furiosi per le condizioni del campo, anche perchè le due società avevano speso circa 1,5 milioni di euro per il rifacimento. Durante la scorsa settimana un team di periti agrari della Lega ha pure effettuato un sopralluogo per valutare le condizioni del Ferraris. Proprio questo è stato uno degli argomenti al centro di un primo incontro tenutosi già ieri tra la Sampdoria, il Genoa e i rappresentanti del Comune.



L'altro tema toccato riguarda naturalmente la possibilità di una cessione dello stadio di Marassi. La Sampdoria, che è uscita allo scoperto rivelando la sua intenzione di acquistare l'impianto, ipotizza un prezzo simile a quello pagato dall'Atalanta per rilevare l'Atleti Azzurri d'Italia, per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Bisogna però ascoltare anche il parere del Genoa, che in questo momento è socio al 50% nella gestione della struttura sino al 2022. La Sampdoria dal canto suo si è esposta in maniera decisa: Il Secolo XIX rivela che oggi i blucerchiati vedranno nuovamente Palazzo Tursi. L'avvocato Antonio Romei presenzierà alla riunione, mentre il Genoa (alle prese anche con la questione societaria) aveva mantenuto un profilo più basso in merito ad un possibile acquisto. Nodo fondamentale dell'incontro di oggi saranno le cifre: dopo le perizie della Luigi Ferraris Srl, sarà il turno del Comune. A quel punto poi il sindaco Bucci dovrà indire un bando pubblico per l'eventuale vendita.