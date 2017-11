Sta (finalmente) per cambiare il metodo di ripartizione dei proventi derivanti dalla vendita dei diritti televisivi della Serie A.



La nuova legge di stabilità, allo studio del Governo, sta infatti pensando di apporre alcune importanti modifiche alla legge Melandri sui diritti televisivi, proponendo una divisione più equa dei ricavi tra le venti squadre di Serie A.



Con l'adozione del nuovo sistema la parte fissa spettante ad ogni società del massimo campionato italiano salirà dal 40 al 50% già a partire dalla prossima stagione.



Ciò comporterà un aumento di questo tipo di ricavi per le squadre economicamente collocate nella fascia media e in quella bassa.



Una diversa redistribuzione delle risorse che, secondo i calcoli eseguiti da Calcio&Finanza, porterà nelle casse di Genoa e Sampdoria circa 8 milioni in più a testa all'anno.