La gara di sabato pomeriggio tra Torino e Genoa, oltre a mettere in palio punti pesanti per gli obiettivi dei due club, darà l'occasione alle due dirigenze anche per approfondire alcuni discorsi legati all'imminente mercato invernale.



In particolare granata e rossoblu si focalizzeranno sull'interesse del Grifone per un giocatore finito ai margini dei pensieri tattici di Sinisa Mihajlovic: Afriyie Acquah.



Il mediano ghanese, che compirà 26 anni il prossimo venerdì, è uno degli obiettivi principali dei liguri per rinforzare il proprio centrocampo, un reparto che da un anno esatto è rimasto orfano di Tomas Rincon, passato prima alla Juventus e poi proprio al Torino. La presenza nella rosa granata del venezuelano ha di fatto chiuso le porte della prima squadra all'ex di Palermo, Parma e Sampdoria, che alla sua terza stagione in Piemonte non sta più riuscendo a trovare quella continuità di gioco avuta nelle due precedenti annate.



Chissà che l'incontro in campo tra le due squadre, a cinque giorni dalla riapertura ufficiale delle trattative, non possa rappresentare l'occasione per le rispettive dirigenze di trovarsi faccia a faccia e raggiungere un accordo che soddisfi tutte le parti in causa.