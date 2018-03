Riunione tecnica in sala video per inquadrare filmati e caratteristiche degli avversari per il Genoa. Quindi un allenamento tattico per cucire i reparti e provare i movimenti d’assieme. A due giorni dall’attesa sfida con la Spal dopo la pausa di campionato, vittoriosa all’andata, il ponte levatoio si è alzato per potenziare il livello di concentrazione ed elaborare al riparo gli ultimi accorgimenti. Oltre allo squalificato Rosi, il Genoa sconterà a Marassi le assenze di Izzo, Galabinov e Veloso.