Modulo e fedelissimi: sono questi i due punti fermi sui quali Ivan Juric cercherà di ricostruire il suo Genoa versione 2.0.



DOPPIO TRIDENTE - Dopo i mille esperimenti tattici provati e riprovati in sei partite da Andrea Mandorlini, il Grifone ritargato croato ripartirà dallo schema tanto caro al pirata dalmata. Il 3-4-3 sarà dunque la pietra angolare attorno a cui girerà il secondo ciclo Juric, con l'unica possibile variante in corsa di trasformare gli attaccanti esterni in trequartisti.



SENATORI - Ma per cercare di far ripartire, o quantomeno non far precipitare del tutto, i rossoblu l'ex mediano si dovrà per forza di cosa fidare di quelli stessi uomini che l'avevano tradito nelle ultime sue precedenti apparizioni sulla panchina del Grifo. In porta, dopo il breve interregno Rubinho durato due sole gare e costato 8 gol, tornerà Lamanna, mentre il tridente arretrato avrà in capitan Burdisso il suo fulcro. Sui compagni di reparto da affiancare all'argentino molto dipenderà dall'eventuale squalifica di Izzo per calcioscommesse. Uno stop del partenopeo potrebbe lasciare finalmente spazio al giovane Biraschi, con Munoz a completare la linea.



In mediana il recupero di Veloso è la notizia più positiva dell'ultimo mese. Con il portoghese in cabina di regia, Hiljemark e Cataldi si contenderanno il ruolo di interditori. Confermatissimi poi i due esterni Laxalt e Lazovic, sperando che possano tornare sui livelli di inizio stagione.



Più alternative Juric potrebbe riservarle in attacco dove l'unico inamovibile è Simeone. A spalleggiare il Cholito, oltre all'insostituibile Rigoni, potrebbe tornare Ninkovic, vecchio pallino del tecnico croato finito nel dimenticatoio con Mandorlini. Ma diverso spazio troveranno anche i vari Morosini, Pandev e Palladino.