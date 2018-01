Arriverà oggi a Pegli il secondo acquisto del mercato di gennaio del Genoa. Dopo aver prelevato la.scorsa settimana Pedro Pereira dal Benfica, la società rossoblu pesca ancora in Portogallo accogliendo oggi Iuri Medeiros, proveniente sempre da Lisbona ma dalla sponda dello Sporting.



Il 23enne mancino offensivo si è imbarcato ieri sera dalla capitale portoghese e questa mattina arriverà in Liguria: "Voglio ringraziare lo Sporting per tutto ciò che ha fatto per me - ha detto il giocatore al momento della partenza - Sono felice per questa nuova avventura. Ho fatto quello che doveva essere fatto".



Con l'arrivo di Medeiros, che resterà al Grifone in prestito per i prossimi 18 mesi, aumenta la colonia lusitana dei rossoblù, già rappresentata da Veloso e Pereira.