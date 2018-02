Comincia sotto una buona stella l'avventura dicon la maglia del Genoa.L'acquisto dell'ultimo mercato invernale del club rossoblù si è infatti laureato ieri sera campione d'Africa con la nazionale del Marocco, battendo nella finale di Casablanca la Nigeria con un sonoro 4-0.A fine partita il 26enne difensore centrale ha voluto congratularsi con un suo compagno di squadra esprimendo la propria gioia attraverso un post su Instagram scritto sia in inglese che in italiano: "Ogni difficoltà, ogni battaglia, ogni sfida, ogni ostacolo, ogni barriera non è mai stato ostico quando gli abbiamo superati insieme, anzi erano sempre un grande successo condiviso tra noi lhamd’Allah! Mi hai supportato, hai contribuito a rendermi la persona che sono oggi e la vittoria di stasera ne è l’esempio perfetto! Grazie fratello, grazie mille per tutto!".Prelevato martedì scorso dal Raja Casablanca per circa 700 mila euro, El Yamiq dopo aver espletato gli impegni con la propria nazionale, arriverà domani per la prima volta a Pegli per mettersi finalmente a disposizione di Davide Ballardini.