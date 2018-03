Stefano Eranio, doppio ex di Genoa e Milan, dalle frequenze di Primocanale ha analizzato la gara di domenica sera tra rossoblu e rossoneri: "Io ho visto un buon Genoa che non meritava di perdere".



Eranio è tornato poi sulla vicenda di qualche mese fa relativa ad un suo coinvolgimento nell'eventale acquisto del Genoa da parte di Giulio Gallazzi: “Per ora non se ne parla piu’, io sono l’ultimo a sapere le cose, ma la cosa da cui non si puo’ scappare è il fatto che tocca a Preziosi decidere se vendere la società o meno”.