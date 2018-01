Come ha confermato l'agente del calciatore Andrea D'Amico ai microfoni di Sky Sport, Jawad El Yamiq sarà un giocatore del Genoa. Tutto fatto per il passaggio in rossoblu del difensore 25enne dal Raja Casablanca. La trattativa, che sembrava sfumata questa mattina, è stata rimessa in piedi nelle ultime ore, con il Genoa che ha deciso di pagare la clausola del calciatore.