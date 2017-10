Dopo le voci delle scorse ore che davano per certa la permanenza di Ivan Juric sulla panchina del Genoa, ora arriva anche una nota ufficiale della società rossoblù a comprovare, seppur in maniera implicita, la decisione presa questa mattina dai vertici del club più antico d'Italia.



Un comunicato apparso poco dopo mezzogiorno sul sito del Genoa rende noto che la squadra, reduce dalla sconfitta con la Spal, riprenderà gli allenamenti domani a porte chiuse sotto la guida di Ivan Juric. In pratica una conferma indiretta del fatto che il tecnico croato continuerà a sedersi sulla panchina rossoblù almeno fino a sabato sera, quando il Grifone affronterà la Sampdoria nel derby della Lanterna.



Inizialmente il Genoa avrebbe dovuto cominciare la preparazione alla stracittadina già quest'oggi. La seduta odierna è però saltata all'ultimo minuto, lasciando spazio alla riunione tra il direttore generale Giorgio Perinetti, il direttore sportivo Mario Donatelli, l'amministratore delegato Alessandro Zarbano ed Ivan Juric nella quale si è deciso il futuro del tecnico. Un futuro ancora rossoblù. Almeno per i prossimi cinque giorni.