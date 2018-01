Niente da fare. Andrej Galabinov non ha alcuna intenzione di tornare in Serie B.



Dopo una vita spesa sui campi delle categorie minori del calcio italiano, il centravanti bulgaro del Genoa che quest'anno ha debuttato in Serie A alla soglia dei 30 anni dice no ad un suo eventuale ritorno in cadetteria.



Chiuso al Grifone dall'arrivo di Pepito Rossi, oltre che dai vari Lapadula, Pandev, Taarabt e Pellegri, Galabinov è destinato a salutare la maglia rossoblu già a gennaio. Molte le offerte arrivate in queste settimane da diversi club di B. Tra queste anche quella di un grande bomber del passato come Pippo Inzaghi che vorrebbe affidarli le chiavi dell'attacco del suo Venezia. Nonostante l'inevitabile stima nutrita nei confronti dell'ex cannoniere di Juventus e Milan, Galabinov ha però declinato l'offerta, spiegando di non essere per il momento intenzionato a scendere di categoria. Una risposta negativa che oltre al club lagunare riguarda da vicino anche altre squadre della cadetteria come Palermo e Avellino che negli scorsi mesi si erano mosse con la speranza di mettere le mani sul possente centravanti genoano.



L'intenzione mai nascosta del bulgaro è quella di restare in Serie A, accasandosi magari al Benevento o al Crotone, compagini alla ricerca di un centravanti con le sue caratteristiche.