La sua prestazione da titolare e capitano del Genoa ieri sera contro la Juventus in Coppa Italia non è stata certamente da incorniciare. Troppi errori e molte sbavature potrebbero aver caratterizzato l'ultima apparizione dicon la maglia del Grifone.Come ha avuto modo di raccontare il DG Giorgio Perinetti ai nostri taccuini qualche giorno fa, tra gli obiettivi di mercato della società rossoblù in vista della riapertura delle trattative c'è anche un difensore centrale. Un'ipotesi che se si realizzasse convincerebbe il club a lasciar partire almeno uno dei sei pari ruolo attualmente presenti in rosa. EdDopo lo svarione che lo scorso settembre regalò ai suoi vecchi compagni biancocelesti la rete della vittoria nel quarto turno di campionato, Gentiletti, partito titolare ad inizio stagione, non ha più trovato spazio, se non in Coppa Italia contro Crotone e Juve.Partendo da queste basi la decisione di salutare Pegli fin dal prossimo mese è quasi una logica conseguenza per un giocatore di 33 anni che da tempo sogna il ritorno in patria, dove, la squadra tifata da Papa Francesco nella quale El Chueco militò per due stagioni prima di approdare in Italia.