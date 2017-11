Il consueto lunedì di festa, concesso dal Genoa a tutti i propri tesserati, non ha lasciato del tutto deserto il centro sportivo rossoblù di Pegli.



Al Signorini questa mattina ha infatti fatto la sua comparsa il tecnico del Grifone Davide Ballardini. Accompagnato dal proprio staff, l'allenatore romagnolo ha pianificato il lavoro per la settimana che ufficialmente prenderà il via domani pomeriggio, con la prima seduta atletica in vista dell'incontro di domenica pomeriggio a Marassi contro la Roma.



La sessione di domani, il cui inizio è previsto per le 15, si svolgerà a porte aperte. A differenza delle due in programma il giorno successivo, entrambi pianificate lontano da occhi indiscreti.