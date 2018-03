Tornato al Genoa con sei mesi d'anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto dall'accordo sul suo prestito al Panathinaikos, Oscar Hiljemark si sta dimostrano una pedina importante nel rilancio del Grifone: “Il calcio è così - ha raccontato lo svedese al Secolo XIX - cambiano un poco la fiducia, il modo di giocare, arriva una motivazione in più per dimostrare il proprio valore. E tutto sembra differente. Sono contento. Il mio procuratore ha capito la situazione e ha subito parlato con il Genoa per mettere le cose a posto. Poi ho parlato con il mister, mi sono convinto velocemente di tornare in A, nel Genoa, con Davide Ballaridni”.



Proprio il buon rapporto con il tecnico ravennate, già conosciuto ai tempi della comune militanza al Palermo, è stato uno dei motivi che l'hanno spinto a tornare anticipatamente a Pegli: “Ci siamo capiti, sono contento di averlo ritrovato. Penso che siamo pronti per fare bene. Con il Bologna è stata una gara a parte, segnata da un paio di episodi, ma domenica ci sarà una nuova partita e per noi da oggi ogni partita deve essere come una finale fino alla salvezza. Ci sono persone valide nel gruppo, facciamo meglio in campo e fuori. Cresciamo insieme".



Il maggior problema evidenziato dal Genoa è quello di una scarsa capacità realizzativa: “Stiamo lavorando per arrivare meglio al tiro. Per fare gol dobbiamo tirare di più. Questo è il nostro problema, lo dobbiamo trasformare in obiettivo. La qualità la abbiamo”.



Hiljemark rivela infine quali aspettative riversa sul proprio futuro: “Mi piacerebbe restare, mi trovo bene, vorrei trovare un equilibrio qui. Per me vivere a Genova, con la mia fidanzata e il mio piccolo cane, è una cosa molto attraente".