Sono 19 i giocatori del Genoa che questa sera prenderanno parte alla trasferta in casa della Juve valida per l'ottavo di finale di Coppa Italia.



Nell'elenco diramato questa mattina da Davide Ballardini figura il neo tesserato Giuseppe Rossi oltre al rientrante Pietro Pellegri, fuori nelle ultime settimane a causa di un guaio muscolare. Assenti invece molti titolarissimi, quali capitan Perin, Izzo, Veloso, Bertolacci, Lapadula, Pandev e Taarabt, tenuti evidentemente a riposo in vista della gara di sabato in campionato contro il Benevento.



Questo l'elenco dei convocati con il rispettivo numero di maglia: 3 Gentiletti, 4 Cofie, 9 Centurion, 13 Rossettini 14 Biraschi, 16 Galabinov, 17 Palladino, 21 Brlek, 22 Lazovic, 23 Lamanna, 25 Rodriguez, 27 Ricci, 33 Landre, 38 Zima, 40 Omeonga, 49 Rossi, 64 Pellegri, 74 Salcedo, 93 Laxalt.