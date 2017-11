La decisione presa ieri da Enrico Preziosi di sollevare dall'incarico di allenatore del Genoa Ivan Juric ha trovato per una volta d'accordo dirigenza e tifoseria rossoblù.



Tuttavia non tutti nell'ambiente genoano erano convinti che l'esonero del tecnico balcanico fosse la scelta giusta. Secondo le indiscrezioni riportate questa mattina dal Secolo XIX, la squadra, o almeno buona parte di essa, si sarebbe apertamente schierate con l'ormai ex proprio allenatore.



I senatori dello spogliatoio rossoblù, capitanati dal genero di Preziosi Miguel Veloso, si sarebbero nelle scorse ore fatti promotori di un messaggio collettivo a favore della permanenza di Juric, convinti che l'ex centrocampista disponesse ancora dell'autorità e delle capacità per risollevare il Grifone dall'abisso nel quale sembra essere precipitato.



Un'ambasciata che però non ha raccolto i frutti sperati, visto che il Joker questa volta ha preferito agire di testa sua, a differenza di quanto fatto all'indomani della sconfitta subita in casa con il Bologna lo scorso 30 settembre. In quel frangente l'opinione dei giocatori fu fondamentale per salvaguardare la panchina di Juric. Cinque settimane dopo la storia si è ripetuta. Ma con un finale differente.