E' tregua armata tra i sostenitori del Genoa e la società rossoblu.



Dopo il previsto sciopero del tifo organizzato, andato in scena domenica in occasione dell'incontro casalingo con il Bologna lasciando ampi vuoti all'interno del Ferraris, le maggiori sigle che raggruppano gran parte dei supporter del Grifone hanno deciso di tornare allo stadio nelle prossime due gare.



I vari club rossoblu stanno infatti già organizzando la trasferta di domenica ad Empoli, oltre, ovviamente, alle coreografie in vista del derby del prossimo 11 marzo.



Proprio la prossimità della stracittadina con la Sampdoria sembra aver convinto i tifosi del Genoa a concedere una pausa alla proprie proteste. I giocatori del Grifone torneranno dunque a sentire l'incitamento del proprio pubblico già dal prossimo turno, ma qualora le cose non dovessero andare per il meglio è quasi scontato che la protesta dei sostenitori riprenderebbe in maniera ancora più aspra.



Chi invece resterà nel centro della critica è Enrico Preziosi, il cui rapporto con il popolo rossoblù è ormai definitivamente incrinato.



Intanto la società, dopo una settimana di allenamenti a porte chiuse, ha deciso di riaprire i cancelli del centro sportivo di Pegli già da questo pomeriggio, quando alle 15 sarà in programma la prima seduta in vista della gara di Empoli.