Il legame che unisce i tifosi del Genoa alla propria squadra del cuore è quasi viscerale e le vicende di questi giorni ne sono, in parte, la dimostrazione.



A certificare ulteriormente il profondo attaccamento nutrito dai sostenitori rossoblu nei confronti del club più vecchio d'Italia, anche in un periodo di vacche magre come quello attuale, arriva un interessante dato diffuso oggi dalla Lega Serie A.

In questa stagione, almeno fino ad ora, i supporter genoani risultano essere al quinto posto tra le tifoserie più presenti allo stadio nelle gare del massimo campionato italiano.



In testa a questa particolare graduatoria ci sono le due torinesi, con la Juventus prima ed il Torino secondo. Al terzo posto troviamo il Bologna, seguito a strettissima distanza da Fiorentina ed appunto Genoa, a sua volta tallonato dalla Sampdoria.



In totale risulta che nelle dodici gare fin qui disputate al Ferraris i tifosi del Grifone hanno riempito lo stadio mediamente per il 57,4% della sua capienza, appena un decimo di punto percentuale in meno dei viola e 0,4 rispetto ai felsinei.



Un dato, tuttavia, destinato a calare drasticamente già domenica prossima, quando la protesta preannunciata da diverse associazioni di sostenitori rossoblu minaccia di lasciare semi-deserti gli spalti di Marassi durante la gara con il Bologna.