Protagonista con la nazionale Under 20 al mondiale di categoria in corso di svolgimento in Corea del Sud, il giovane attaccante di scuola Genoa Giuseppe Panico ha raccontato alla Gazzetta dello Sport il suo sogno di tornare a vestire la casacca rossoblu dopo il prestito, per la verità non troppo fortunato, al Cesena in Serie B: “A quattordici anni mi sono trasferito a Genova – ha dichiarato il 20enne di Ottaviano – e ho legato molto con Rolando Mandragora. Abbiamo giocato assieme nei Giovanissimi. Seppur i miei idoli siano Insigne e Mertens. Il mio sogno è quello di giocare nel Genoa“.



Dopo aver segnato valanghe di reti nelle giovanili del Grifone, lo sgusciante attaccante debuttò in prima squadra il 31 maggio 2015 nel finale della gara contro il Sassuolo. Una presenza replicata tre mesi più tardi contro il Palermo alla prima giornata del campionato successivo.



L'ultima stagione, come detto, l'ha passata in prestito al Cesena, alternandosi tra la prima squadra, dove tra Serie B e Coppa Italia è sceso in campo in 17 occasioni segnando un solo gol, e la Primavera. Decisamente meglio gli è andata nella Nazionale di Chicco Evani, rappresentativa con la quale ha già messo a segno due reti in cinque partite nella Coppa del Mondo, approdando alla semifinali e fornendo nella vittoriosa gara di ieri contro lo Zambia l'assist vincente per il momentaneo 1-1 di Orsolini.