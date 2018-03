L'edizione odierna del Secolo XIX approfitta della sosta imposta al campionato dagli impegni delle nazionali per fare il punto sulla situazione dei rinnovi di contratto in casa Genoa.



Il prossimo 1 luglio ben otto giocatori del Grifone saranno formalmente liberi da ogni vincolo, sempre che nel frattempo non abbiano raggiunto una nuova intesa con il club più antico d'Italia o con un'altra società disposta ad investire su di loro. La dirigenza rossoblù da tempo ripete che le questioni contrattuali verranno affrontate solo a salvezza raggiunta ma intanto è già possibile fare un primo, parziale, borsino riguardo alle effettive possibilità di ogni singolo caso di vestire ancora la maglia del Genoa.



Quasi certi della permanenza a Pegli dovrebbero essere Goran Pandev, Nicolas Spolli ed il terzo portiere Lukas Zima, mentre sulla strada che conduce all'addio appaiono ormai avviati sia Luca Rigoni che Isaac Cofie, entrambi già inseriti nelle ultime due sessioni di mercato in diverse trattative poi non andate a buon fine.



In bilico tra conferma e partenza sono invece Adel Taarabt, Miguel Veloso e Aleandro Rosi, spesso protagonisti in campo ma reduci da una stagione tra luci e ombre. Il marocchino è in prestito dal Benfica, ma il Genoa non pare intenzionato ad esercitare il diritto di acquisto; il portoghese potrebbe restare nel caso salutasse Bertolacci; l'esterno romano pare invece tentato dalle offerte provenienti dalla Premier League.