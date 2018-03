Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, parla a Centro Suono Sport di Mattia Perin, cercato da Roma e Napoli: "Perin obiettivo della Roma? Io credo debba essere Monchi a dire chi vuole, ammesso che Alisson lasci la Roma. Credo che la Roma abbia acquistato un portiere di eccezionale qualità che quest’anno sta dimostrando tutto il suo valore, e questo avrà acceso l’interesse di tanti club mondiali. Conseguentemente, se la Roma dovesse cedere Alisson, ci sarà da capire chi potrà andare alla Roma. Poi io ripeto e lo ripeterò fino all’infinito: il Genoa vorrebbe tenere Perin perché è un grande prospetto. È ovvio poi che, nel calcio dinamico dei nostri tempi, non gli possiamo assicurare partecipazioni a coppe europee e quant’altro. A questo punto arriva la mia valutazione personale che è questa: se Perin dovesse lasciare il Genoa spero che resti almeno in Italia. Poi se Perin interessa alla Roma bisogna chiederlo a Monchi, se Perin interessa al Napoli bisogna chiederlo a Giuntoli. Ad oggi non c’è nessuna trattativa che riguardi Perin, anche perché, finché la salvezza non sarà raggiunta non parleremo di nulla con nessuno"