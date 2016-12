Anche Riccardo Fiamozzi potrebbe salutare il Genoa a gennaio.



Sulle tracce dell'esterno trentino, poco utilizzato fin qui da Ivan Juric, si sarebbe mosso il Pescara, alla disperata ricerca di rinforzi per ravvivare una classifica disastrosa.



Per il ventitreenne si tratterebbe di un ritorno in Abruzzo, dove la scorsa stagione fu protagonista di un ottimo girone d'andata in Serie B prima di essere acquistato in inverno proprio dal Genoa.



In questa prima parte di stagione Fiamozzi ha giocato due sole gare da titolare, una in campionato, quella con il Chievo dello scorso 5 dicembre, ed una in Coppa Italia, con il Lecce a metà agosto. Per il resto solo altri tre spezzoni di partita, sempre da subentrante nel finale.



Il ragazzo tornerebbe volentieri a Pescara, ma nella trattativa potrebbe pesare non poco l'accessa discussione tra il presidente rossoblù Enrico Preziosi e quello biancazzurro Daniele Sebastiani, protagonisti lo scorso settembre di un vivace e colorito botta e risposta al termine della gara d'andata tra i due club.